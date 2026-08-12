Gilada Finance Investments hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gilada Finance Investments hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.32 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilada Finance Investments 0.390 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilada Finance Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.9 Millionen INR im Vergleich zu 17.1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch