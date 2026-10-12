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12.10.2026 06:37:00
GIKEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GIKEN lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 41.44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GIKEN noch ein Gewinn pro Aktie von 39.17 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 8.92 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.91 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 98.62 JPY. Im letzten Jahr hatte GIKEN einen Gewinn von 55.74 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28.42 Milliarden JPY, während im Vorjahr 26.34 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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