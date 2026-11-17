Giken hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 5.68 JPY gegenüber 7.63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1.21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch