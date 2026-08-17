Giken stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Giken stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 14.60 JPY. Im letzten Jahr hatte Giken einen Gewinn von 12.88 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Giken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch