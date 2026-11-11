GigCapital7 legte Quartalsergebnis vor

GigCapital7 lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch