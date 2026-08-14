GigCapital5 stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GigCapital5 hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.75 USD gegenüber -0.420 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 7.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch