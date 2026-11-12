GigCapital5 präsentierte Quartalsergebnisse

GigCapital5 hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.470 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GigCapital5 7.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch