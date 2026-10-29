GigCapital4 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GigCapital4 veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

GigCapital4 hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 43.6 Millionen USD gegenüber 33.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch