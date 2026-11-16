Gigastorage gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gigastorage veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.04 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.150 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.84 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gigastorage 1.65 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch