Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
20.08.2026 17:36:51
Gigant Siemens - jetzt verkündet der deutsche Riese seine Weltstar-Formel
Siemens gilt als der deutsche Konzern, der den Aufstieg in die globale Elite der Technologie-Giganten schaffen kann. Das Programm dafür ist der nächste grosse Umbau des Konzerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
In eigener Sache
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
16:29
|Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens (finanzen.ch)
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)