GigaDevice Semiconductor (Beijing) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7.69 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.520 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.38 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 229.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A einen Umsatz von 2.24 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch