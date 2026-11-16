Giga Solar Materials stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Giga Solar Materials äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.42 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.120 TWD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.56 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Giga Solar Materials einen Umsatz von 1.51 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch