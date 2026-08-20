Giga Device Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Giga Device Semiconductor hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 249.80 Prozent auf 1.08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 309.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch