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17.08.2026 06:37:00
Giga-Byte Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Giga-Byte Technology hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9.86 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.55 TWD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 144.21 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 41.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102.26 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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