Giga-Byte Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Giga-Byte Technology hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.80 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.56 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154.71 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 94.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79.58 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch