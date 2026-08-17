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17.08.2026 06:37:00
giftee Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
giftee Group stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17.58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
giftee Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 17.56 JPY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4.46 Milliarden JPY belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
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