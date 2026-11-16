giftee Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

giftee Group äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 20.47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch