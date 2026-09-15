GIFT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GIFT hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

GIFT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.59 JPY je Aktie gewesen.

GIFT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch