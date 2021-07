GIDARA Energy annonce sa collaboration avec PARO, bp et Linde, complétant ainsi la chaîne de valeur de l'usine AMA

NOOTDORP, Pays-Bas, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- GIDARA Energy a le plaisir d'annoncer la collaboration entre son usine Advanced Methanol Amsterdam (« AMA ») et des acteurs clés de la chaîne de valeur allant des déchets non recyclables au méthanol avancé : PARO, bp et Linde.

L'objectif d'AMA est de contribuer à des carburants meilleurs et plus durables et à une économie circulaire. L'intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur est donc essentielle pour le succès du dossier commercial complet de GIDARA Energy et pour atteindre les objectifs gouvernementaux de réduction des émissions de CO 2 tels que définis dans la directive sur les énergies renouvelables (RED II).

Wim van der Zande, PDG de GIDARA Energy :

« La chaîne de valeur représente une étape importante dans la réalisation de l'objectif de GIDARA Energy de convertir les déchets non recyclables en produits finaux de valeur. À ce titre, GIDARA Energy, bp, PARO et Linde respectent leur engagement à améliorer leur empreinte en matière de développement durable, en s'orientant vers une économie circulaire. »

PARO : Aucun de nos déchets n'est gaspillé

En collaboration avec AMA, la société de traitement des déchets PARO, basée à Amsterdam, transformera en granulés les déchets non recyclables qui seront utilisés comme matière première dans l'usine. La matière première granulée (PFM) est convertie en gaz de synthèse avancé grâce à la technologie HTW® brevetée de GIDARA Energy, qui est ensuite convertie en méthanol avancé.

Gerard Putman, directeur de PARO :

« La combinaison de l'expérience de GIDARA en matière d'usines chimiques et de gazéification et de celle de PARO en matière de traitement et de recyclage des déchets permet de développer un centre de tri et de granulation des déchets adapté à la technologie de gazéification HTW®. Le fait que le traitement des déchets de PARO soit adjacent au site d'AMA élimine la nécessité de transporter et de manipuler inutilement les déchets et les granulés. »

Bp : Le méthanol comme biocarburant avancé

AMA travaille exclusivement avec bp pour l'écoulement du méthanol avancé du projet. Le méthanol avancé peut contribuer à décarboniser les secteurs mondiaux du transport et de la pétrochimie. Cette matière première peut contribuer à l'augmentation des mandats européens en matière de biocarburants (avancés) à base de déchets, car elle est considérée comme avancée par la directive sur les énergies renouvelables (RED II).

David Bucknall, vice-président senior du raffinage et du négoce de produits chez bp :

« bp reconnaît la nécessité pour le monde de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, ce qui implique de reconsidérer notre façon de concevoir les déchets. Nous pensons qu'en nous associant à AMA pour l'écoulement du méthanol avancé, nous pouvons utiliser notre expertise de longue date en matière de biocarburants pour intégrer avec succès le produit d'AMA sur les multiples marchés de l'énergie sur lesquels nous opérons. »

Linde : nourrir le monde en utilisant du CO 2 vert

GIDARA Energy et AMA travaillent en étroite collaboration avec Linde pour développer la capture et la production de CO 2 vert propre, destiné à être fourni par OCAP, filiale de Linde, à l'horticulture sous serre. Une atmosphère enrichie en CO 2 dans les serres est importante pour la croissance des plantes et le secteur est confronté à une pénurie de disponibilité de CO 2 dans un avenir proche. Sans la disponibilité du CO 2 vert tel que fourni par OCAP, les serres n'ont pas d'autre alternative que de produire leur propre CO 2 en brûlant du gaz naturel. Cela met en péril leurs objectifs de durabilité. En outre, GIDARA Energy, AMA et Linde travaillent ensemble pour mettre à disposition de l'O 2 pour le processus de conversion utilisé par AMA.

Jacob Limbeek, directeur d'OCAP :

« Nous sommes ravis de collaborer avec GIDARA Energy et AMA, qui offre à OCAP la possibilité d'utiliser du CO 2 vert. Sans la disponibilité du CO 2 vert tel que fourni par OCAP, les serres n'ont pas d'autre alternative que de produire leur propre CO 2 en brûlant du gaz naturel. Cela met en péril leurs objectifs de durabilité. »

L'usine AMA sera pleinement opérationnelle en 2023, ce qui représente un grand pas vers les objectifs de l'Europe en matière de réduction des émissions de CO 2 , tels que définis dans l'accord de Paris. L'usine AMA produira en moyenne chaque année 87 000 tonnes de méthanol avancé qui sera utilisé pour le mélange de biocarburants avancés.

À propos de GIDARA Energy

GIDARA Energy est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la conversion de déchets non recyclables en gaz de synthèse, une source d'énergie et/ou un composant chimique propre et incroyablement polyvalent. GIDARA Energy est une entreprise commune entre G.I. Dynamics B.V. (Pays-Bas) et Ara Partners (États-Unis). GIDARA Energy est le propriétaire de la technologie de gazéification Winkler à haute température (HTW®), qui a fait ses preuves sur le plan commercial. Cette technologie est maintenant développée dans la nouvelle génération HTW 2.0, qui améliore encore les performances techniques.

À propos d'Advanced Methanol Amsterdam (AMA)

La première usine de GIDARA Energy est Advanced Methanol Amsterdam (AMA), située dans le port d'Amsterdam. AMA comprend un centre de connaissances, avec un laboratoire d'essai et une usine pilote, ainsi qu'une usine commerciale produisant du méthanol avancé conforme au mandat européen en matière de biocarburants (RED II) et à la législation néerlandaise. L'usine devrait être pleinement opérationnelle en 2024 et produire une moyenne de 87,5 KTA (kilotonnes par an) de méthanol avancé à partir de 175 KTA de déchets non recyclables. Les flux secondaires tels que le CO 2 vert et les résidus solides sont utilisés respectivement pour les serres et le remplissage de ciment. Son objectif est de contribuer à des carburants de meilleure qualité et plus durables et à une économie circulaire, tout en assurant l'expansion du port, donc plus d'emplois. AMA travaillera en étroite collaboration avec des partenaires locaux et plusieurs universités.

