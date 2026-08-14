GIC Housing Finance präsentierte Quartalsergebnisse

GIC Housing Finance hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GIC Housing Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 1.38 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.67 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch