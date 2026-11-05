Gibson Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gibson Energy hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.63 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch