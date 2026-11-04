Gibson Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gibson Energy lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gibson Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.45 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.280 CAD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.22 Prozent auf 3.69 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.88 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch