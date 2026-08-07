Gibraltar Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gibraltar Industries hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 509.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch