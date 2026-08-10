Giant Manufacture verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Giant Manufacture lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.62 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.480 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16.66 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Giant Manufacture 15.75 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch