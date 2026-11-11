Giant Manufacture informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Giant Manufacture hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Giant Manufacture hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.85 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.890 TWD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.31 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Giant Manufacture einen Umsatz von 15.35 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch