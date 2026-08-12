GHV Infra Projects stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GHV Infra Projects hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GHV Infra Projects 0.650 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2.19 Milliarden INR gegenüber 804.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch