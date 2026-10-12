Ghost Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ghost Technology lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig standen 0.01 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 83.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ghost Technology 0.06 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch