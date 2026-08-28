Ghani Glass hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ghani Glass hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.54 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.51 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ghani Glass mit einem Umsatz von insgesamt 13.33 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.33 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 8.16 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7.23 PKR gegenüber 5.90 PKR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 48.36 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ghani Glass einen Umsatz von 45.78 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch