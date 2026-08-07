Ghana Oil Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ghana Oil Company gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.06 GHS. Im letzten Jahr hatte Ghana Oil Company einen Gewinn von 0.100 GHS je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Ghana Oil Company mit einem Umsatz von insgesamt 5.08 Milliarden GHS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.36 Milliarden GHS erwirtschaftet worden waren, um 16.53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch