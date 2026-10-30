GGX Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GGX Gold liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GGX Gold die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch