GFT SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GFT SE hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.44 EUR, nach 0.350 EUR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GFT SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 238.3 Millionen EUR im Vergleich zu 213.8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch