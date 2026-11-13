Gfpt präsentierte Quartalsergebnisse

Gfpt hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.61 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.570 THB je Aktie erzielt worden.

Gfpt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.83 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.74 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch