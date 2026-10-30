GFL Environmental mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GFL Environmental hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

GFL Environmental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.16 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1.69 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch