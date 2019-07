GFL annonce l'acquisition de Soil Safe

TORONTO, le 9 juill. 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition du groupe de sociétés Soil Safe (« Soil Safe »).

Depuis sa fondation en 1989, Soil Safe a recyclé plus de 30 millions de tonnes de sols contaminés par des produits pétroliers non dangereux en vue de leur réutilisation bénéfique en dehors des sites d'enfouissement. Dans ses installations du New Jersey et du Maryland, Soil Safe recycle des sols contaminés pour en faire des sols modifiés conformes aux spécifications réglementaires et aux besoins du marché final, utilisables dans un large éventail d'applications comme le recouvrement, la fondation routière et le remblaiement structurel et général. L'installation de Soil Safe en Californie est la plus grande installation de traitement thermique de produits non dangereux de l'État, qui produit des sols recyclés propres réutilisables dans des projets de réaménagement et de nouveaux projets.

« Soil Safe et son équipe de direction menée par Mark Smith sont des chefs de file de l'industrie dans le recyclage des sols contaminés et la mise au point de produits à base de sol inerte utilisables dans les projets de construction durable et la construction écologique. GFL est l'un des plus grands transformateurs de sols contaminés au Canada et notre acquisition de Soil Safe s'inscrit dans notre stratégie visant à étendre nos services aux États‑Unis, a déclaré Patrick Dovigi, fondateur et chef de la direction de GFL. Le savoir‑faire interne et les produits recyclés de Soil Safe complémentent et élargissent nos capacités existantes alors que nous développons nos activités d'infrastructure pour répondre aux besoins de nos clients partout en Amérique du Nord. Nous sommes ravis d'accueillir Soil Safe et ses employés dans l'équipe de GFL. »

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Toronto, en Ontario, GFL est une société de services environnementaux diversifiés. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 20 États américains. Forte d'un effectif de plus de 9 500 employés, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de résidences.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment l'intégration de Soil Safe, la complémentarité stratégique de Soil Safe avec les activités existantes de GFL, les avantages de l'acquisition de Soil Safe, y compris les occasions de vente croisée et la croissance future, le rendement de GFL et les services offerts par GFL après l'acquisition de Soil Safe. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Toutefois, les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL.

