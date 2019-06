GFG-Aktie in den Startlöchern: Global Fashion Group macht deutliche Abstriche bei Börsengang

Das Unternehmen, an dem der schwedische Investor Kinnevik AB 35 Prozent hält und Rocket Internet 21 Prozent, verringert den Angebotspreis auf 4,50 Euro von ursprünglich 6 bis 8 Euro, wie Global Fashion mitteilte.

Gleichzeitig wird die Zahl der angebotenen neuen Aktien auf 44,4 Millionen Stammaktien erhöht, hinzu kommen zur Abdeckung von Mehrzuteilungen bis zu 6,66 Millionen Anteilsscheine aus einem Wertpapierdarlehen. Bislang hatte der Modehändler 49,3 Millionen Aktien angeboten. Der Börsengang kommt damit jetzt auf ein Volumen von maximal knapp 230 Millionen Euro, während das ursprüngliche Ziel auf bis zu 394 Millionen Euro gelautet hatte. Dass das IPO nicht rund läuft, hatte sich schon am Vortag abgezeichnet, als Global Fashion die Angebotsfrist bis zum Freitag verlängerte.

Das Unternehmen hat zum verringerten Preis Zusagen zur Abgabe von Kaufangeboten von ihren zwei grössten Aktionären Kinnevik und Rocket Internet erhalten, die 60 Millionen bzw 40 Millionen Euro in die Hand nehmen. Global Fashion kann von diesen Kaufzusagen vollumfänglich, teilweise oder gar nicht Gebrauch machen. Der erste Handelstag soll unverändert der 2. Juli sein.

Global Fashion will den Erlös für Investitionen nutzen, beispielsweise in die Technologieplattform. Der Online-Händler für Mode und Lifestyle ist in 17 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben 10.000 Mitarbeiter.

DJG/jhe/bam

Dow Jones Newswires