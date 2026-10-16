GFA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GFA hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 211.520 JPY. Im Vorjahr hatten 18.99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.64 Milliarden JPY, gegenüber 4.19 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 36.85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch