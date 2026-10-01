GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

Der Abschluss erfolgte am 30. September 2026 nach den erforderlichen behördlichen Genehmigungen und weiteren Bedingungen.

Die Transaktion brachte einen Mittelzufluss von 215 Millionen Franken, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. Das Geld soll zur weiteren Senkung der Nettoverschuldung verwendet werden.

Verkauft wurden die Feingussaktivitäten für Luft- und Raumfahrt sowie Industriegasturbinen. Dazu gehören die Standorte in Novazzano, Stabio und Arad.

Die Aktivitäten waren Teil der früheren Division GF Casting Solutions. Deren Mehrheit hatte der Spezialist für den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten bereits im Februar veräussert.

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Schaffhausen (awp)