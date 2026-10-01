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01.10.2026 14:28:37
GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen
Georg Fischer hat den Verkauf der Precicast-Gruppe an die amerikanische Consolidated Precision Products abgeschlossen.
Die Transaktion brachte einen Mittelzufluss von 215 Millionen Franken, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. Das Geld soll zur weiteren Senkung der Nettoverschuldung verwendet werden.
Verkauft wurden die Feingussaktivitäten für Luft- und Raumfahrt sowie Industriegasturbinen. Dazu gehören die Standorte in Novazzano, Stabio und Arad.
Die Aktivitäten waren Teil der früheren Division GF Casting Solutions. Deren Mehrheit hatte der Spezialist für den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten bereits im Februar veräussert.
awp-robot/cf
Schaffhausen (awp)
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Georg Fischer am 01.10.2026
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