GF-Aktie gibt ab: Georg Fischer hält mehr als 10 Prozent an Übernahmeziel Uponor

Nun hält GF eine Gesamtbeteiligung von 46,9 Prozent.

Per 13. Oktober habe GF die Schwelle von zehn Prozent der gekauften Aktien an dem finnischen Wasserrohrleitungsspezialisten überschritten, teilte das Schaffhauser Unternehmen am Montagabend mit.

Im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots für alle Uponor-Aktien hatte sich GF das Recht vorbehalten, Aktien im öffentlichen Handel an der Nasdaq Helsinki oder anderweitig zu erwerben. Bis zum Handelsschluss am vergangenen Freitag habe GF nun 7,3 Millionen Aktien oder zehn Prozent aller ausgegebenen Uponor-Aktien erworben.

Zusammen mit den Aktien, für welche GF unwiderrufliche Zusagen zur Annahme des Angebots erhalten habe, ergebe sich eine Gesamtbeteiligung von 46,9 Prozent aller Uponor-Aktien. Das Unternehmen gehe weiterhin davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden könne.

Der Schaffhauser Industriekonzern bietet gemäss früheren Angaben 28,50 Euro in bar für jede Uponor-Aktie, die nicht im Besitz des finnischen Unternehmens ist. Auf Basis von 72,8 Millionen ausstehenden Aktien belaufe sich der Kaufpreis damit auf 2,1 Milliarden Euro.

Die GF-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,54 Prozent auf 49,98 Franken.

pre/kw

Schaffhausen (awp)