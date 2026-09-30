|Personalie
|
30.09.2026 17:00:00
GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA
Georg Fischer hat Robert Downie zum Vice President Sales in den USA für die Sparte Building Flow Solutions Americas ernannt.
Schaffhausen (awp) - Georg Fischer hat Robert Downie zum Vice President Sales in den USA für die Sparte Building Flow Solutions Americas ernannt. Er übernimmt damit die Leitung des US-Vertriebs. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Downie soll das Umsatzwachstum vorantreiben, Vertriebsteams führen und Kundenbeziehungen ausbauen. Er übernahm den Posten am 21. September und berichtet an John Reutter, den Präsidenten von Building Flow Solutions Americas. Zudem wird er Mitglied des Senior Management Committee.
Downie kommt laut der Mitteilung auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bauprodukte- und Sanitärbranche. Er war unter anderem für American Standard, Delta Faucet, Grohe und Duravit tätig. Georg Fischer begründete die Ernennung mit seiner Erfahrung im Ausbau des Vertriebs und in der Zusammenarbeit mit Handelspartnern.
Die Georg Fischer-Aktie gewinnt via SIX zeitwesie 0,51 Prozent auf 59,25 Franken.
awp-robot/to
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Georg Fischer am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.