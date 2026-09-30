GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA

Schaffhausen (awp) - Georg Fischer hat Robert Downie zum Vice President Sales in den USA für die Sparte Building Flow Solutions Americas ernannt. Er übernimmt damit die Leitung des US-Vertriebs. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Downie soll das Umsatzwachstum vorantreiben, Vertriebsteams führen und Kundenbeziehungen ausbauen. Er übernahm den Posten am 21. September und berichtet an John Reutter, den Präsidenten von Building Flow Solutions Americas. Zudem wird er Mitglied des Senior Management Committee.

Downie kommt laut der Mitteilung auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bauprodukte- und Sanitärbranche. Er war unter anderem für American Standard, Delta Faucet, Grohe und Duravit tätig. Georg Fischer begründete die Ernennung mit seiner Erfahrung im Ausbau des Vertriebs und in der Zusammenarbeit mit Handelspartnern.

Die Georg Fischer-Aktie gewinnt via SIX zeitwesie 0,51 Prozent auf 59,25 Franken.

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