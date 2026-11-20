GEX Management hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEX Management in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD im Vergleich zu 0.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch