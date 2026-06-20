Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’771 0.0%  SPI 19’475 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 24’986 -0.2%  Euro 0.9259 0.4%  EStoxx50 6’293 -0.5%  Gold 4’157 -1.3%  Bitcoin 50’847 0.4%  Dollar 0.8072 0.3%  Öl 80.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Dow vs. S&P 500 - Warum die Index-Wahl an der Börse kaum relevant ist
Work-Life-Balance verbessern - So geht's
Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen
Zinsunterschiede als Renditequelle: Chancen mit Carry Trades und Zertifikaten
Suche...
eToro entdecken
20.06.2026 15:21:36

Gewittersturm legt Flugbetrieb in Zürich zeitweise lahm

Bern (awp/sda) - Das heftige Gewitter am Freitagabend hat den Betrieb am Flughafen Zürich zeitweise lahmgelegt. Wegen Blitzschlaggefahr kam es zu einem Abfertigungs- und Betankungsstopp. Dadurch fielen dutzende Flüge aus und es kam zu Verspätungen.

Der Flugbetrieb am Flughafen Zürich sei am Freitagabend für fast zwei Stunden unterbrochen gewesen, teilte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Der Stopp für das sogenannte Handling und die Betankung der Flugzeuge habe von 17.52 bis 19.31 Uhr gedauert.

Grund dafür sei die akute Blitzschlaggefahr gewesen. Insgesamt seien 24 Abflüge und 22 Ankünfte annulliert worden. Einige Flugzeuge seien auf andere Flughäfen ausgewichen. 44 Flüge seien verspätet gewesen.

Mehrere Verletzte in der Stadt

Das Unwetter hatte in der Stadt Zürich auch mehrere Verletzte gefordert. Eine 16-Jährige wurde von einem Ast getroffen und schwer verletzt, wie Schutz und Rettung Zürich (SRZ) informierte. Sie wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Am Mythenquai erlitten sechs weitere Personen durch umstürzende Bäume leichte Verletzungen, zwei von ihnen mussten ebenfalls hospitalisiert werden.

Die Rettungskräfte standen im Grosseinsatz. Schutz und Rettung Zürich bewältigte zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr rund 270 Einsätze allein im Stadtgebiet. Die Einsatzzentrale registrierte in diesem Zeitraum 730 Feuerwehr- und 130 Sanitätsnotrufe. Im gesamten Kanton Zürich wurden 680 Feuerwehreinsätze ausgelöst.

Das Gewitter war Teil einer Serie, die am Freitagabend über die Schweiz zog. Laut SRF Meteo wurden landesweit mehr als 15'000 Blitze registriert. In Zürich-Leutschenbach fielen 37 Millimeter Regen. Sturmböen und Hagel wurden ebenfalls gemessen, beispielsweise in Spiez BE und Buochs NW.

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 SMI-Gewinnserie gerissen
19.06.26 Next Stop: Space Economy
19.06.26 Marktüberblick: Infineon und Siemens Energy gesucht
19.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’324.91 19.95 SWKBJU
Short 14’615.16 13.98 S5ZB6U
Short 15’180.49 8.85 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’771.28 19.06.2026 17:30:00
Long 13’216.90 19.95 SLBIBU
Long 12’914.71 13.90 SUTB5U
Long 12’369.49 9.00 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Volkswagen verteilt Milliarden an Aktionäre: VW-Aktie wegen Dividendenabschlag optisch im Minus
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Goldpreis: Drittes Wochenminus in Folge droht - diese Faktoren belasten das gelbe Edelmetall
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen
Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Vorstands-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
Vier Kantonalbanken modernisieren Banking-Apps mit Avaloq

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 25/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.