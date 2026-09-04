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04.09.2026 18:51:36

Gewinnwarnung von Lululemon belastet auch Adidas und Puma

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(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (awp international) - Der Kurseinbruch der Lululemon-Aktien nach schwachen Zahlen sowie einer Umsatz- und Gewinnwarnung hat am Freitag auch die Papiere von Adidas und Puma beeinflusst. Die Anteilsscheine des US-Sportartikelherstellers Lululemon brachen in den USA bis zum europäischen Handelsschluss um rund 18 Prozent ein und fielen auf den tiefsten Stand seit 2018.

Die Papiere von Puma gingen daraufhin 1,8 Prozent tiefer ins Wochenende, die Adidas-Aktien schafften es nach zwischenzeitlichen Verlusten von bis zu einem Prozent letztlich noch 0,3 Prozent ins Plus. Nike gaben am US-Markt zuletzt um rund 0,7 Prozent nach.

Bei Lululemon sprach Analyst Randal Konik von der US-Bank Jefferies von einem "dreifachen Hammer" im zweiten Quartal. Auf dem Heimatmarkt sei der Umsatz um 8 Prozent zurückgegangen, bei Damenbekleidung um 4 Prozent und in China währungsbereinigt um 2 Prozent. Beim Ergebnis je Aktie habe das Unternehmen lediglich von einer Rückerstattung von Zöllen profitiert. Ziehe man diese ab, sei es erheblich niedriger ausgefallen.

Paul Lejuez von der Citigroup hält die Entwicklung in China für die zentrale Enttäuschung. Statt eines erwarteten Umsatzanstiegs um 13 Prozent sei der Umsatz dort um 8 Prozent zurückgegangen. Besonders für China habe das Management nun die Prognosen gesenkt. Dort soll der Umsatz im laufenden Jahr nun nur noch im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Dem steht laut Lejuez eine durchschnittliche Markterwartung von rund 19 Prozent gegenüber./bek/ag/zb/niw/stw

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