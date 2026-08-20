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Einbruch nach Rekordstart 20.08.2026 10:53:00

Gewinnmitnahmen nach Rekord-Debüt: Die Hintergründe zum Kursrutsch der Unitree-Aktie

Gewinnmitnahmen nach Rekord-Debüt: Die Hintergründe zum Kursrutsch der Unitree-Aktie

Nach dem furiosen ersten Handelstag mit einem Kursplus von 460 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis richtet sich der Blick nun auf den zweiten Handelstag der Unitree-Aktie an Chinas Tech-Börse.

  • Rekord-Debüt des Roboterbauers weicht einer scharfen Gegenbewegung
  • Zeichnungsquote zeigt, wie gross der Hype um Unitree wirklich war
  • Analysten sehen Bewährungsprobe eher im industriellen Einsatz als im Kurs

Die Aktie von Unitree Robotics steht am Donnerstag, an ihrem zweiten Handelstag am STAR Market der Börse Shanghai, im Fokus, nachdem der Titel am Vortag mit einem Plus von 460 Prozent auf letztlich 845,00 Yuan debütiert hatte. Auf den fulminanten Börsenstart folgte am Donnerstag jedoch die Ernüchterung: Der Titel geriet deutlich unter Druck und schloss in Shanghai mit einem Verlust von 18,7 Prozent bei 687,00 Yuan.

Der Blick richtet sich nun auf einen Börsengang, der bei Privatanlegern mehr als 8'000-fach überzeichnet war und den Hersteller humanoider Roboter zunächst mit umgerechnet rund 50 Milliarden US-Dollar bewertete.

Unitree-Aktie: Rekordstart mit Ansage

Unitree Robotics, ein 2016 im ostchinesischen Hangzhou gegründeter Hersteller humanoider und vierbeiniger Roboter, hatte am Mittwoch sein Börsendebüt am technologieorientierten STAR Market gefeiert. Die Aktie eröffnete bei 1'100 Yuan und damit rund 629 Prozent über dem Ausgabepreis von 150,80 Yuan, bevor ein Teil der Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben wurde. Zum Handelsschluss schlug ein Plus von 460 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zu Buche, was das Unternehmen mit umgerechnet rund 50 Milliarden US-Dollar bewertete. Damit übertraf der Zuwachs den durchschnittlichen Erstnotiz-Aufschlag chinesischer Neuemissionen des laufenden Jahres von 279 Prozent deutlich, obwohl Chinas Referenzindex am selben Tag nachgab, da Technologiewerte unter Verkaufsdruck standen.

Möglich wurde der Kurssprung auch durch die Handelsregeln des STAR Market: Für neu gelistete Aktien gilt in den ersten fünf Handelstagen keine tägliche Kursobergrenze, erst danach greift ein Schwankungsdeckel von 20 Prozent pro Tag. Dieser Mechanismus erklärt sowohl den extremen Ausschlag nach oben am ersten Handelstag als auch das Potenzial für scharfe Bewegungen in die andere Richtung an den folgenden Tagen.

Unitree-Aktie im Blick

Auch an ihrem zweiten Handelstag steht die Unitree-Aktie im Fokus. Zum Eröffnungskurs vom Vortag hatte die Bewertung zeitweise das rund 261,9-Fache des Umsatzes von 2025 erreicht, während der Ausgabepreis noch dem 35,9-Fachen entsprach. Der Börsengang hatte Unitree rund 6,1 Milliarden Yuan (rund 900 Millionen US-Dollar) eingebracht, nachdem rund 40,45 Millionen neue Aktien, entsprechend 10 Prozent des Kapitals nach dem Listing, platziert worden waren.

Für Gründer und Vorstandschef Wang Xingxing, der laut Reuters weiterhin rund ein Fünftel des Unternehmens hält, bedeutete allein der Debüttag ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden US-Dollar auf dem Papier. Zu den weiteren Unterstützern zählen unter anderem Tencent und Alibaba sowie die KI-Firma DeepSeek, die rund 140,8 Millionen Yuan als strategischer Investor beisteuerte.

Geschäftszahlen und geopolitische Hürden

Laut IPO-Prospekt (via Reuters) lag der Jahresumsatz 2025 bei rund 1,7 Milliarden Yuan, ein Plus von mehr als 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs der Umsatz demnach weiter deutlich, während das bereinigte Ergebnis zurückging, da höhere Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Vertrieb einen Teil des Wachstums aufzehrten. Unitree konkurriert nach Reuters-Angaben mit Tesla und dem Robotik-Spezialisten Boston Dynamics und zählt zu den weltweit grössten Herstellern humanoider und vierbeiniger Roboter; 2025 verschiffte das Unternehmen mehr als 5'000 humanoide Einheiten.

Dem Kursfeuerwerk stehen geopolitische Risiken gegenüber: Im Juni 2026 setzte das Pentagon Unitree auf eine Liste chinesischer Militärunternehmen, was die künftige Nutzung von Unitree-Technologie durch das US-Militär einschränkt, ohne eine Sanktion darzustellen. Im Juli 2026 nahm zudem die US-Kommunikationsaufsicht FCC ausländisch gefertigte humanoide und vierbeinige Roboter auf ihre Covered List, was die Zulassung künftiger Unitree-Modelle in den USA erschwert. Ein Analyst ordnete ein, der eigentliche Wettbewerbstest werde sein, ob Unternehmen, ob chinesisch oder amerikanisch, zuverlässige Leistung und attraktive Kapitalrenditen bei gross angelegten industriellen und kommerziellen Einsätzen erzielen könnten.

Ob sich die Kursschwankungen der ersten Handelstage in den kommenden Wochen beruhigen, dürfte sich erst zeigen, wenn der tägliche Schwankungsdeckel des STAR Market nach den ersten fünf Handelstagen greift. Ob Research-Häuser in den kommenden Wochen erste Kursziele oder Ratings zu Unitree veröffentlichen, dürfte als nächster Beobachtungspunkt gelten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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