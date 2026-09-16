lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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16.09.2026 17:58:17
Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus
Mit dem SPI ging es letztendlich aufwärts.
Am Mittwoch legte der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0.52 Prozent auf 19’557.13 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.410 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.154 Prozent auf 19’485.11 Punkte an der Kurstafel, nach 19’455.24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’575.93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’485.11 Zählern.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0.149 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’310.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’408.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SPI 16’709.44 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.21 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 6.61 Prozent auf 13.70 CHF), lastminutecom (+ 5.65 Prozent auf 10.10 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.38 Prozent auf 5.88 CHF), Cicor Technologies (+ 4.74 Prozent auf 128.20 CHF) und Comet (+ 4.19 Prozent auf 323.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-7.44 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-5.79 Prozent auf 17.90 CHF), Jungfraubahn (-5.74 Prozent auf 238.00 CHF), Molecular Partners (-4.75 Prozent auf 3.21 CHF) und SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6’187’168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 310.165 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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