Gewinne in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Schlussendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 18’098.52 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.326 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.247 Prozent auf 18’043.86 Punkte an der Kurstafel, nach 18’088.46 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 17’992.68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’098.52 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17’342.35 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 16’823.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Wert von 15’199.27 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16.63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’102.02 Punkten. 14’361.69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 20.98 Prozent auf 49.60 CHF), Idorsia (+ 13.43 Prozent auf 4.56 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 10.85 Prozent auf 2.35 CHF), BioVersys (+ 8.79 Prozent auf 26.00 CHF) und Evolva (+ 7.71 Prozent auf 0.81 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-8.81 Prozent auf 0.15 CHF), Kudelski (-6.98 Prozent auf 1.20 CHF), ASMALLWORLD (-5.43 Prozent auf 0.61 CHF), Addex Therapeutics (-5.36 Prozent auf 0.05 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-3.02 Prozent auf 289.00 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3’725’878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 285.608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI präsentiert die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

