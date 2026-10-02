Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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02.10.2026 17:58:12
Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Der SPI stieg heute.
Am Freitag notierte der SPI via SIX letztendlich 0.34 Prozent stärker bei 19’397.24 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.435 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0.187 Prozent tiefer bei 19’295.06 Punkten, nach 19’331.21 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 19’500.76 Punkte, das Tagestief hingegen 19’295.06 Zähler.
SPI-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 2.48 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 20’183.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’206.84 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 17’117.19 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.33 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 15.44 Prozent auf 24.82 CHF), Sensirion (+ 6.31 Prozent auf 94.30 CHF), BVZ (+ 6.08) Prozent auf 1’570.00 CHF), LEM (+ 4.05 Prozent auf 693.00 CHF) und Adval Tech (+ 3.77 Prozent auf 44.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-18.88 Prozent auf 4.34 CHF), Gurit (-15.51 Prozent auf 48.50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.94 Prozent auf 0.14 CHF), EvoNext (-3.60 Prozent auf 2.14 CHF) und Kudelski (-3.54 Prozent auf 1.23 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’419’977 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307.442 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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