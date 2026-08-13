Gewinne in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.41 Prozent stärker bei 20’454.75 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.530 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.112 Prozent fester bei 20’393.82 Punkten in den Handel, nach 20’370.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’468.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’391.10 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0.482 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20’064.96 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18’684.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’677.64 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.13 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Komax (+ 21.12 Prozent auf 73.40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 18.81 Prozent auf 6.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 9.57 Prozent auf 31.50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9.22 Prozent auf 12.80 CHF) und Varia US Properties (+ 6.67 Prozent auf 13.60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Idorsia (-6.54 Prozent auf 6.29 CHF), Xlife Sciences (-4.06 Prozent auf 15.35 CHF), GAM (-3.75 Prozent auf 0.08 CHF), Klingelnberg (-2.14 Prozent auf 11.45 CHF) und ASMALLWORLD (-1.59 Prozent auf 0.62 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’582’673 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317.398 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch