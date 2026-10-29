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29.10.2026 15:58:14
Gewinne in Zürich: SPI notiert im Plus
Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Am Donnerstag gewinnt der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1.26 Prozent auf 20’843.87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.602 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.538 Prozent auf 20’695.93 Punkte an der Kurstafel, nach 20’585.22 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20’677.17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’918.26 Einheiten.
SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2.12 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SPI noch bei 19’721.64 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 29.07.2026, mit 20’309.62 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’047.45 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.26 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern markiert.
SPI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Avolta (ex Dufry) (+ 6.60 Prozent auf 48.10 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6.02 Prozent auf 15.86 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.94 Prozent auf 1.07 CHF), Sandoz (+ 5.83 Prozent auf 84.54 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.77 Prozent auf 9.35 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10.87 Prozent auf 4.10 CHF), GAM (-4.62 Prozent auf 0.06 CHF), Rieter (-4.59 Prozent auf 2.19 CHF), MCH (-4.24 Prozent auf 6.32 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2.61 Prozent auf 224.00 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’711’321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 349.069 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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