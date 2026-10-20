Gewinne in Zürich: SPI mit Kursplus

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.11 Prozent stärker bei 20’294.32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.543 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.030 Prozent auf 20’277.26 Punkte an der Kurstafel, nach 20’271.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20’297.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’208.44 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 19’514.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20’033.11 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 17’369.28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11.25 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 10.67 Prozent auf 4.98 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9.38 Prozent auf 18.43 CHF), Tecan (N) (+ 5.01 Prozent auf 247.20 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4.89 Prozent auf 8.36 CHF) und Huber + Suhner (+ 3.47 Prozent auf 160.80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Feintool International (-7.20 Prozent auf 10.95 CHF), Adval Tech (-5.75 Prozent auf 42.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5.65 Prozent auf 70.48 CHF), ALSO (-5.07 Prozent auf 206.00 CHF) und Kardex (-4.96 Prozent auf 239.50 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’202’180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 330.020 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch