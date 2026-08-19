Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’463 0.2%  DAX 26’091 -0.1%  Euro 0.9334 0.3%  EStoxx50 6’444 -0.4%  Gold 4’494 -0.6%  Bitcoin 55’538 0.5%  Dollar 0.7994 0.3%  Öl 91.8100 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können
Leichte Beruhigung nach Dollar-Schwäche am Vortag: So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Centiel-Aktie im Fokus: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Nach Schuldgeständnis: Lebenslange Haft für Evergrande-Gründer
Suche...
Plus500 Depot

BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI im Blick 19.08.2026 17:58:18

Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker

Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker

Der SPI befand sich heute im Aufwind.

BioVersys
25.10 CHF -5.99%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch erhöhte sich der SPI via SIX schlussendlich um 0.30 Prozent auf 20’223.03 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.479 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.067 Prozent tiefer bei 20’148.09 Punkten in den Handel, nach 20’161.57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’142.70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’265.55 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.214 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 20’156.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18’867.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’957.70 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17.00 Prozent auf 5.85 CHF), Leonteq (+ 9.39 Prozent auf 20.85 CHF), Geberit (+ 7.44 Prozent auf 566.20 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 6.39 Prozent auf 116.60 CHF) und Implenia (+ 6.29 Prozent auf 67.60 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil BioVersys (-5.99 Prozent auf 25.10 CHF), Comet (-4.98 Prozent auf 351.20 CHF), Emmi (-4.71 Prozent auf 830.00 CHF), Xlife Sciences (-4.66 Prozent auf 15.35 CHF) und INFICON (-4.07 Prozent auf 165.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’604’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 307.205 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BioVersys

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BioVersys

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Etwas fester zur Wochenmitte
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
19.08.26 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
19.08.26 Schwergewichte halten SMI in der Spur
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 STBJYU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

BioVersys am 19.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’223.03 0.30%