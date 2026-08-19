Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker

Am Mittwoch erhöhte sich der SPI via SIX schlussendlich um 0.30 Prozent auf 20’223.03 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.479 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.067 Prozent tiefer bei 20’148.09 Punkten in den Handel, nach 20’161.57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’142.70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’265.55 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.214 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 20’156.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18’867.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’957.70 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17.00 Prozent auf 5.85 CHF), Leonteq (+ 9.39 Prozent auf 20.85 CHF), Geberit (+ 7.44 Prozent auf 566.20 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 6.39 Prozent auf 116.60 CHF) und Implenia (+ 6.29 Prozent auf 67.60 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil BioVersys (-5.99 Prozent auf 25.10 CHF), Comet (-4.98 Prozent auf 351.20 CHF), Emmi (-4.71 Prozent auf 830.00 CHF), Xlife Sciences (-4.66 Prozent auf 15.35 CHF) und INFICON (-4.07 Prozent auf 165.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’604’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 307.205 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch